Проход по Астраханскому мосту в Рязани перекроют с 3 октября

В субботу, 3 октября, на Астраханском мосту в центре Рязани перекроют проход по тротуару со стороны цирка. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Отметим, что со стороны Почтамта проход для пешеходов был закрыт некоторое время назад. Таким образом, с завтрашнего дня пешеходы не смогут пройти по мосту через Лыбедь.

В мэрии отметили, что следующим этапом будет полное перекрытие движения по мосту. О дате будет сообщено дополнительно. Также будет сообщено и о схеме изменения движения общественного транспорта.

Напомним, сегодня РИА «7 новостей» опубликовало фотографии, сделанные на месте ремонтных работ.