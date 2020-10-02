В Рязани прорабатывается вопрос строительства крематория

В Рязани может появиться крематорий. По крайней мере, вопрос его строительства прорабатывается. Об этом на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова сообщили представители администрации города.

Правда, в этом вопросе есть определённые сложности. О них также сообщили представители мэрии. В частности, необходим участок площадью не менее 3 га, он должен располагаться за городом и соответствовать определённым санитарным нормам. Кроме того, построенный крематория должен минимально вредить окружающей среде.

– В настоящее время этот вопрос прорабатывается в управлении благоустройства города с учетом обозначенных параметров, – говорится в сообщении администрации Рязани.