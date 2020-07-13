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Новости Рязани сегодня: 13 июля

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РИА «7 новостей» представляет обзор главных событий Рязани и Рязанской области за 13 июля.

В Рязани планируют становить арт-объекты в виде грибов с глазами. Они будут выполнять гидов по городу и сообщать туристам интересные факты. Грибы с глазами, по мнению специалистов, будут способствовать развитию туризма в городе. 

Жители Рязани сфотографировали комету NEOWISE. Увидеть комету можно, ориентируясь на большую медведицу. Она находится ниже и правее неё, в северном направлении.

В администрации Рязани прокомментировали отмену льгот на некоторых маршрутах коммерческого транспорта.

В Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста. По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 18.20 на 184-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в черте города Рязани. 33-летний рязанец, управлявший мотоциклом «Хонда», врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Сузуки» под управлением 20-летнего жителя областного центра.

В Рязани приступили к пуску фонтанов. В настоящее время завершаются технические работы и заполнение чаш. Ранее на фонтаны вымыли и почистили, установили насосы, подключили к электроэнергии и водоснабжению.

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило самые популярные и редкие имена, которые давали своим детям рязанцы в июне.

Рязанские выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике.

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