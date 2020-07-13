В Рязани запускают городские фонтаны

В понедельник, 13 июля, в Рязани приступили к пуску фонтанов. В настоящее время завершаются технические работы и заполнение чаш. Ранее на фонтаны вымыли и почистили, установили насосы, подключили к электроэнергии и водоснабжению.

Первым включили фонтан на Театральной площади, сообщает сайт администрации. В течение двух дней будут заполнять чашу фонтана на Московском шоссе. На площадях Победы и Соборной, Ленина и у Цирка фонтаны запустят в понедельник-вторник.