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Новости РязаниОбщество

В Рязани запускают городские фонтаны

7info 2

В понедельник, 13 июля, в Рязани приступили к пуску фонтанов. В настоящее время завершаются технические работы и заполнение чаш. Ранее на фонтаны вымыли и почистили, установили насосы, подключили к электроэнергии и водоснабжению.

Первым включили фонтан на Театральной площади, сообщает сайт администрации. В течение двух дней будут заполнять чашу фонтана на Московском шоссе. На площадях Победы и Соборной, Ленина и у Цирка фонтаны запустят в понедельник-вторник.

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