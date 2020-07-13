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Новости РязаниОбществоФото

В Рязани появятся гиды-грибы с глазами

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В Рязани планируют становить арт-объекты в виде грибов с глазами. Они будут выполнять гидов по городу и сообщать туристам интересные факты. Грибы с глазами, по мнению специалистов, будут способствовать развитию туризма в городе. Этот вопрос обсуждался на заседании Общественного совета при управлении культуры администрации города Рязани, которое прошло в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина.

Участники заседания также обсудили предстоящее празднование Дня города. Напомним, 925-летие Рязани будет отмечаться три дня. 31 июля состоится фестиваль уличных музыкантов, 1 августа пройдут мероприятия, посвящённые непосредственно Дню рождения города, а 2 августа Рязань отметит День ВДВ.

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