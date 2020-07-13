Рязанские выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике

В понедельник, 13 июля, в Рязанской области выпускники сдавали ЕГЭ по истории и физике. Историю в 18 пунктах проведения экзамена сдавали 786 человек, физику – 1377 человек в 21 пункте.

Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина отметила, что экзамены в регионе сдаются в штатном режиме.

– В регионе созданы все необходимые условия для безопасной и успешной сдачи единого госэкзамена, – отметила Щетинкина.

Выпускники отмечают, что в нынешних условиях сдавать ЕГЭ не сложнее, чем в другие годы. Организаторы доброжелательны, готовы помочь и ответить на любой вопрос. Для них перчатки и маски обязательны, а каждый сдающий сам для себя решает использовать средства защиты или нет.

Минимальное количество баллов, установленных Рособрнадзором, не изменилось и составляет по истории – 32, по физике – 36.