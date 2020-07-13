В июне в Рязанской области родились Тамерлан и Иллария

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило самые популярные и редкие имена, которые давали своим детям рязанцы в июне.

При регистрации рождения наиболее часто давались следующие имена: мальчикам – Александр, Артём, Максим, Михаил, Матвей, Дмитрий, Роман, Иван;

девочкам – Виктория, Анна, София, Анастасия, Мария, Варвара, Вероника, Дарья.

Непопулярными и редкими именами были для мальчиков – Никифор, Тамерлан, Савва, Вениамин, Радомир, Тихон, Серафим, Клим, Всеволод; для девочек – Глафира, Влада, Стелла, Марьяна, Любовь, Ариана, Мелисса, Иллария, Пелагея.