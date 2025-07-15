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Общество

Врач Мухина: Кроксы могут негативно сказаться на походке и осанке

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Кроксы, полюбившиеся миллионам россиян за их лёгкость, удобство и влагостойкость, на первый взгляд кажутся идеальной обувью для лета. Однако врач-дерматолог и инфекционист Марият Мухина в интервью Life.ru предупредила о возможных опасных последствиях увлечения модной резиновой обувью для здоровья.

Основная проблема ношения кроксов и другой резиновой обуви — отсутствие вентиляции и надлежащей защиты для стопы. Резина создаёт на коже так называемый «парниковый эффект», формируя тёплую и влажную среду, благоприятную для размножения бактерий и грибков. Это значительно повышает риск развития кожных инфекций, особенно у людей с сахарным диабетом или склонностью к дерматологическим заболеваниям, включая грибок стопы и другие инфекционные поражения кожи.

Кроме дерматологических рисков, Мухина указала и на возможный вред для опорно-двигательной системы. Резиновая обувь не обеспечивает необходимой амортизации и поддержки свода стопы, что может привести к развитию плоскостопия, появлению мозолей и натоптышей. Более того, это негативно влияет на осанку и походку, вызывая боли в спине и суставах, а также способствуя прогрессированию остеохондроза.

«Без должной амортизации ноги не справляются с нагрузкой, возникает перенапряжение мышц и суставов. Это может привести к хроническим болям и ограничению подвижности. Стопа — основа амортизации всего опорно-двигательного аппарата. Нарушение её функций способно вызвать смещение оси тела, сбой в работе мышечных цепей и усугубление остеохондроза позвоночника», — объяснила специалист.

В заключение Мухина подчеркнула: резиновая обувь имеет строго ограниченное применение и не подходит для длительной ходьбы или повседневного использования. Она уместна лишь в санитарных целях и при работе в условиях, где нет необходимости долго стоять или много двигаться — например, для врачей и других специалистов, находящихся в стерильной среде и в основном в сидячем положении.

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