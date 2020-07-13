В Рязани мотоциклист без прав устроил ДТП с пострадавшими

В воскресенье, 12 июля, в Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 18.20 на 184-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в черте города Рязани. 33-летний рязанец, управлявший мотоциклом «Хонда», врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Сузуки» под управлением 20-летнего жителя областного центра.

В ДТП пострадали мотоциклист и его 21-летняя пассажирка. Им потребовалась помощь врачей.

Выяснилось, что у мужчины нет прав для управления мотоциклом. Проводится проверка.