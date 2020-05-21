Последние звонки в Рязанской области пройдут онлайн

Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области решило провести Последние звонки в онлайн-режиме. Информация об этом появилась в группе Образование и молодежь Рязанской области
В сообщении отмечается, что из-за коронавируса провести праздник в обычном формате не получится, но его можно адаптировать к онлайн-условиям.
В группе предлагается провести добрые акции.
– Давайте не будем критиковать, а просто поддержим выпускников, проведём несколько акций, будем рады, если вы в них включитесь, – говорится в сообщении.
Например, сегодня рязанцам предложили написать в комментариях про своих учителей и одноклассников, а также сказать спасибо родителям.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram