Полицейские нашли парней, укравших деньги с банковской карты 18-летней рязанки

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Сотрудники полиции установили подозреваемых в краже денег с банковской карты 18-летней рязанки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Девушка разместила на одном из сайтов объявление о продаже пальто. Через некоторое время ей позвонил мужчина и высказал готовность купить вещь. Правда, для перевода денег ему нужен код, который придёт на телефон рязанки. Доверчивая девушка сообщила информацию и лишилась 6 тысяч рублей.

Полицейские вышли на подозреваемых – двоих 19-летних жителей Рязани. На них завели уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. Виновным может грозить до 5 лет лишения свободы.