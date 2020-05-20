Подросток попал в реанимацию после драки на окраине Рязани

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В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя и его 22-летнего знакомого из Рыбновского района. Молодых людей обвиняют в избиении несовершеннолетнего (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление задержанные совершили вечером 15 мая. В одном из домов на улице Сельских строителей в Рязани, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они сначала устроили ссору, а затем подрались с компанией молодых людей. В итоге были избиты двое юношей. 17-летний парень после этого попал в реанимацию ДОКБ, его приятеля также доставили в больницу.

Своей вины молодые люди не признали. Сейчас по решению суда они взяты под стражу.