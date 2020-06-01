Под Рязанью автомобиль сбил 72-летнюю женщину

В Рязанском районе автомобиль сбил 72-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
ДТП произошло в воскресенье, 31 мая, в 11 часов у дома №5 на улице Лесной в Мурмине. Наезд на пенсионерку совершил 36-летний житель Рязани, ехавший за рулем автомобиля «Дэу Нексия». По предварительным данным, женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.
– В результате ДТП женщина госпитализирована в медицинское учреждение, – отмечается в сообщении Госавтоинспекции.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram