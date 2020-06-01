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Под Рязанью автомобиль сбил 72-летнюю женщину

7info
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В Рязанском районе автомобиль сбил 72-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

ДТП произошло в воскресенье, 31 мая, в 11 часов у дома №5 на улице Лесной в Мурмине. Наезд на пенсионерку совершил 36-летний житель Рязани, ехавший за рулем автомобиля «Дэу Нексия». По предварительным данным, женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. 

– В результате ДТП женщина госпитализирована в медицинское учреждение, – отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

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