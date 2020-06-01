Почётный гражданин Рязани Наталья Загрина отмечает юбилей

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Почетный гражданин Рязани, Заслуженный работник культуры РФ, директор мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова Наталья Загрина отмечает юбилей. Её поздравила глава администрации Рязани. Она пожелала имениннице дальнейших профессиональных успехов, здоровья и сил во всех начинаниях.

Наталья Александровна Загрина работает в музее И.П. Павлова с 1977 года, сначала старшим научным сотрудником, затем заведующей научным отделом, а с 1990 года – в должности директора. Благодаря ее энтузиазму музей стал настоящим культурно-образовательным центром, в котором проводятся литературно-музыкальные гостиные, научные конференции, детские праздники, тематические выставки и открытые лекции. А с 2004 года – ежегодные международные научно-практические конференции психологов и фестивали практической психологии, посвященные изучению научного наследия И.П. Павлова.

Наталья Загрина является членом Центрального комитета Ассоциации музеев России и председателем ее регионального отделения. Ее научные заслуги и просветительская деятельность отмечены почетными званиями и наградами: она является Заслуженным работником культуры РФ и Член-корреспондентом Международной Академии Наук. В 2013 году получила звание лауреата Серебряного Павловского знака.

Наталья Загрина автор более 150 публикаций в СМИ, научных и научно-просветительских изданиях. Материалы ее книг «И. П. Павлов и религия», «Великий гражданин России», «Мудрость Павловского слова», «Уроки жизни И.П. Павлова», «Я знаю русскую душу…» имеют научно-теоретическое и практическое значение для воспитания подрастающего поколения и формирования системы ценностей. В 2019 году Наталья Александровна стала лауреатом историко-литературной премии «Александр Невский – духовный стержень России!» за книгу «Непридуманные истории из жизни искателя истины».

Наталья Александровна награждена Почетным знаком «За заслуги перед городом Рязанью», Памятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской», медалью «Подвижник просвещения». В 2015 году ей присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».