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Новости РязаниПроисшествия

«Он перешел дорогу управляющей компании»: стали известны подробности пожара на улице Птицеводов

Елена Лобанова

В ночь с 29 на 30 сентября на улице Птицеводов сгорела одна машина и пострадала соседняя. Соответствующее видео появилось в Instagram. 

Все случилось примерно в 4:40 утра во дворе жилого дома №4 по улице Птицеводов. По словам свидетеля произошедшего, сначала раздался какой-то хлопок, а затем уже начался пожар. 

— Меня разбудила моя собака. Она начала громко лаять. Я проснулся и увидел пожар. Потом выглянул в окно, а там, оказывается, горит машина, — рассказывает очевидец. 

По словам свидетеля, пожарные быстро справились с огнем, но машина все равно не подлежит восстановлению. Из людей не пострадал никто, но досталось соседнему автомобилю: у него оплавился бампер. 

— О причинах пожара, конечно, ничего неизвестно, но по слухам этот мужчина перешел дорогу управляющей компании. Он хотел даже стать главой дома, но его не выбрали. Я много раз слышал, что ему дырявили шины, а вот теперь сожгли автомобиль целиком, — делится собеседник. 

Такого же мнения придерживается и Мария Шатровская. В комментариях к записи в группе ВК «Подслушано у водителей Рязани» она написала: 

— Сочувствую хозяину машины, местному председателю гаражей. Он многого добивался, пытался сместить местного директора ТСЖ. И вот результат. 

В настоящее время соседи организовали сбор средств. Все неравнодушные скидываются по 1 000 — 2 000 рублей, чтобы потом полученную сумму отдать потерпевшему. 

Это не первое происшествие, связанное с данное управляющей компанией. По словам рязанца, их домом занимается ООО «УК-Мервинский». Директор именно этой организации однажды пробил голову кирпичом одному из жильцов. 

— К этому случаю бывший директор не имеет отношения, я думаю. Ведь его уже сняли с должности. Сейчас над ним ведется суд, — рассказал молодой человек.

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