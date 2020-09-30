«Он перешел дорогу управляющей компании»: стали известны подробности пожара на улице Птицеводов

В ночь с 29 на 30 сентября на улице Птицеводов сгорела одна машина и пострадала соседняя. Соответствующее видео появилось в Instagram.

Все случилось примерно в 4:40 утра во дворе жилого дома №4 по улице Птицеводов. По словам свидетеля произошедшего, сначала раздался какой-то хлопок, а затем уже начался пожар.

— Меня разбудила моя собака. Она начала громко лаять. Я проснулся и увидел пожар. Потом выглянул в окно, а там, оказывается, горит машина, — рассказывает очевидец.

По словам свидетеля, пожарные быстро справились с огнем, но машина все равно не подлежит восстановлению. Из людей не пострадал никто, но досталось соседнему автомобилю: у него оплавился бампер.

— О причинах пожара, конечно, ничего неизвестно, но по слухам этот мужчина перешел дорогу управляющей компании. Он хотел даже стать главой дома, но его не выбрали. Я много раз слышал, что ему дырявили шины, а вот теперь сожгли автомобиль целиком, — делится собеседник.

Такого же мнения придерживается и Мария Шатровская. В комментариях к записи в группе ВК «Подслушано у водителей Рязани» она написала:

— Сочувствую хозяину машины, местному председателю гаражей. Он многого добивался, пытался сместить местного директора ТСЖ. И вот результат.

В настоящее время соседи организовали сбор средств. Все неравнодушные скидываются по 1 000 — 2 000 рублей, чтобы потом полученную сумму отдать потерпевшему.

Это не первое происшествие, связанное с данное управляющей компанией. По словам рязанца, их домом занимается ООО «УК-Мервинский». Директор именно этой организации однажды пробил голову кирпичом одному из жильцов.

— К этому случаю бывший директор не имеет отношения, я думаю. Ведь его уже сняли с должности. Сейчас над ним ведется суд, — рассказал молодой человек.