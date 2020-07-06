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Обновлены данные о заболевших коронавирусом по районам Рязанской области

7info
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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 понедельника, 6 июля, в регионе зарегистрировано 5 тыс. 469 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: 

Рязань – 2833 (+13), Касимов – 146, Сасово – 85, Скопин – 127, Рыбное – 151, Михайлов – 68 (+1), Ряжск – 155,  Спасск – 29, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 20 (+1), Новомичуринск – 129 (+1).

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 37 (+4);

Ермишинский район – 24 (+4);

Захаровский район – 35;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 76 (+3);

Клепиковский район – 104;

Кораблинский район – 19;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 91;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 41;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 85;

Ряжский район – 24;

Рязанский район – 253;

Сапожковский район – 11;

Сараевский район – 47;

Сасовский район – 30;

Скопинский район – 106;

Спасский район – 75;

Старожиловский район – 21;

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 25 (+2);

Шацкий район – 35;

Шиловский район – 112 (+3).

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