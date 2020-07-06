Обновлены данные о заболевших коронавирусом по районам Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 понедельника, 6 июля, в регионе зарегистрировано 5 тыс. 469 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 2833 (+13), Касимов – 146, Сасово – 85, Скопин – 127, Рыбное – 151, Михайлов – 68 (+1), Ряжск – 155, Спасск – 29, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 20 (+1), Новомичуринск – 129 (+1).
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 37 (+4);
Ермишинский район – 24 (+4);
Захаровский район – 35;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 76 (+3);
Клепиковский район – 104;
Кораблинский район – 19;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 91;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 41;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 85;
Ряжский район – 24;
Рязанский район – 253;
Сапожковский район – 11;
Сараевский район – 47;
Сасовский район – 30;
Скопинский район – 106;
Спасский район – 75;
Старожиловский район – 21;
Ухоловский район – 9;
Чучковский район – 25 (+2);
Шацкий район – 35;
Шиловский район – 112 (+3).
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