Воскресенье, 21 июня, 2020
18.3 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Обновлены данные о распределении COVID-19 по районам Рязанской области

7info
-

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 воскресенья, 21 июня, в регионе зарегистрировано 4855 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2534, Касимов – 118, Сасово – 70, Скопин – 114, Рыбное – 138, Михайлов – 56, Ряжск – 123, Спасск – 27, Шацк – 28, Клепики – 21, Кораблино – 16, Новомичуринск – 126.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 21;

Ермишинский район – 12;

Захаровский район – 28;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 61;

Клепиковский район – 100;

Кораблинский район – 19;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 84;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 39;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 83;

Ряжский район – 16;

Рязанский район – 235;

Сапожковский район – 11;

Сараевский район – 47;

Сасовский район – 29;

Скопинский район – 97;

Спасский район – 71;

Старожиловский район – 19;

Ухоловский район – 6;

Чучковский район – 20;

Шацкий район – 32;

Шиловский район – 99.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Нетрезвый мотоциклист разбился в Канищево в Рязани

Новости Рязани
Вечером в воскресенье, 21 июня, в Рязани, на улице Интернациональной произошло ДТП с участием мотоциклиста.  По данным полиции, авария...
Узнать больше

Обновлены данные о распределении COVID-19 по районам Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона. По состоянию на 11.30 воскресенья,...
Узнать больше

В центре Рязани обнаружили труп мужчины

Новости Рязани
В воскресенье, 21 июня, в центре Рязани был обнаружен труп мужчины.  Тело нашли на улице Есенина за остановкой общественного...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Любимов раскритиковал рязанцев за нарушение санитарных норм

Новости Рязани
Губернатор Рязанской области Николай Любимов раскритиковал жителей Рязани за нарушение санитарных норм. Соответствующий пост он разместил у себя на странице в соцсети ВКонтакте.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 19 июня

Новости Рязани
7info представляет обзор событий и новостей Рязани и Рязанской области за 19 июня. В Рязанской области выявлено ещё 52...
Узнать больше

Администрация Рязани сообщила новые данные о числе заболевших по районам города

Новости Рязани
Самым «заражённым» районом города остаётся Московский, в нём коронавирусом болеют 838 человек. За день зарегистрировано 7 новых случаев.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как спасти вишню от птиц

Акценты
Совсем скоро в рязанских садах созреют вишни. Во второй половине июня первым урожаем порадуют ягоды сортов Шпанка, Молодежная, Малышка и другие раннеспелые...
Узнать больше

Как поменять корм собаке без вреда для её здоровья

Акценты
Ситуация с коронавирусной инфекцией заставила многих пересмотреть свой бюджет. Некоторые собаководы вынуждены сокращать расходы на покупку корма для своих питомцев. Но резкое...
Узнать больше

5 лёгких фильмов для отдыха после работы

Акценты
Устали на работе, а до конца трудовой недели ещё далеко? Утомила жара? Повседневные заботы давят, и хочется лёгкости? Пришло время немного отдохнуть....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+