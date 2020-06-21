Обновлены данные о распределении COVID-19 по районам Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 воскресенья, 21 июня, в регионе зарегистрировано 4855 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2534, Касимов – 118, Сасово – 70, Скопин – 114, Рыбное – 138, Михайлов – 56, Ряжск – 123, Спасск – 27, Шацк – 28, Клепики – 21, Кораблино – 16, Новомичуринск – 126.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 21;
Ермишинский район – 12;
Захаровский район – 28;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 61;
Клепиковский район – 100;
Кораблинский район – 19;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 84;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 39;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 83;
Ряжский район – 16;
Рязанский район – 235;
Сапожковский район – 11;
Сараевский район – 47;
Сасовский район – 29;
Скопинский район – 97;
Спасский район – 71;
Старожиловский район – 19;
Ухоловский район – 6;
Чучковский район – 20;
Шацкий район – 32;
Шиловский район – 99.
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