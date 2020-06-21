Обновлены данные о распределении COVID-19 по районам Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 воскресенья, 21 июня, в регионе зарегистрировано 4855 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2534, Касимов – 118, Сасово – 70, Скопин – 114, Рыбное – 138, Михайлов – 56, Ряжск – 123, Спасск – 27, Шацк – 28, Клепики – 21, Кораблино – 16, Новомичуринск – 126.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 21;

Ермишинский район – 12;

Захаровский район – 28;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 61;

Клепиковский район – 100;

Кораблинский район – 19;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 84;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 39;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 83;

Ряжский район – 16;

Рязанский район – 235;

Сапожковский район – 11;

Сараевский район – 47;

Сасовский район – 29;

Скопинский район – 97;

Спасский район – 71;

Старожиловский район – 19;

Ухоловский район – 6;

Чучковский район – 20;

Шацкий район – 32;

Шиловский район – 99.