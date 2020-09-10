Николай Любимов провёл совещание по вопросам оказания медпомощи пациентам с коронавирусом

В четверг, 10 сентября, губернатор Николай Любимов в режиме ВКС провел совещание с руководителями региональных медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Обсуждалась текущая ситуация в регионе, а также работа районных и областных учреждений здравоохранения в условиях пандемии.

Открывая совещание, губернатор выразил благодарность руководителям больниц, их коллективам за самоотдачу и высокий профессионализм.

– Ежедневно вы совершаете подвиг, рискуя своим здоровьем и жизнью ради других, – сказал глава региона. – С вашей помощью от COVID-19 излечились около 6400 жителей области. Вы показали способность эффективно реагировать на сложнейшую эпидемиологическую ситуацию, оперативно и качественно применять последние методики в лечении пациентов. Именно вам – рязанским специалистам – было оказано большое доверие в проведении клинических исследований новейших препаратов в России. За счет этого жители области смогли одними из первых в стране и мире получить лечение передового уровня.

Николай Любимов отметил, что федеральным центром и регионом был принят ряд серьёзных решений с тем, чтобы медицинские учреждения области с «красной зоной» были оснащены всем необходимым оборудованием. Губернатор добавил, что по поручению Президента России в регионе оказывается дополнительная помощь медикам, работающим с больными коронавирусом, в виде стимулирующих выплат.

В ходе совещания была представлена программа по психоэмоциональному восстановлению медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, которая реализуется на базе ОКБ при поддержке правительства области. Николай Любимов подчеркнул, что проект носит пилотный характер, и в дальнейшем его планируется тиражировать и на другие медучреждения региона.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий также проинформировал губернатора о том, что в настоящий момент рассматриваются варианты строительства нового модульного инфекционного корпуса в рамках федеральной программы модернизации инфекционной службы. Он рассказал, что необходимые документы уже направлены в министерство здравоохранения РФ. Николай Любимов отметил важность продолжения этой работы и поручил руководителю регионального минздрава держать вопрос под контролем.

Подводя итоги совещания, губернатор выразил надежду на то, что в Рязанской области удастся избежать серьезного роста заболеваемости коронавирусом в предстоящий осенне-зимний период.

– Мы уже сейчас готовы к любому развитию событий. Если в настоящее время у нас в наличии 634 койки для пациентов с COVID-19, при необходимости мы увеличим их до 1300. Есть оборудование, но главное – опытные и грамотные специалисты, – заявил он.