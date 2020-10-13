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Николай Любимов провел заседание регионального правительства

Елена Лобанова

Во вторник, 13 октября, губернатор Рязанской области провел заседание регионального правительства. На встрече обсудили несколько важных вопросов, сообщает пресс-служба ведомства. 

Так, на заседании было скорректировано финансирование региональных госпрограмм. Это позволит направить поступившие из резервного фонда Правительства РФ деньги на выплаты медработникам. 

Также в Рязанском художественном училище имени Г.К. Вагнера заменят газовое оборудование. 

На заседании обсудили и вопрос продления некоторых программ. 

— На 2023 год продлен срок реализации программы по повышению эффективности управления государственными и муниципальными финансами, что обеспечит непрерывность деятельности минфина региона в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, — говорится в сообщении. 

Участники заседания утвердили изменения, которые определяют в соответствие с поправками в федеральном законодательстве правовые основы применения института инициативного бюджетирования и предусматривают дополнение соответствующих полномочий Правительства Рязанской области по вопросам взаимодействия с муниципальными образованиями. 

— Инициативное бюджетирование направлено на то, чтобы повысить уровень участия населения в управлении своими территориями, финансами, в том числе. Надеюсь, что в дальнейшем этот закон будет эффективно работать, — сказал Николай Любимов.

На заседании также утвердили законопроект по развитию Новомичуринска, внесли в конкурс «Хрустальный журавль» еще две номинации и рассказали про возмещение затрат работодателям из-за пандемии. Кроме того, на встрече Николай Любимов поблагодарил спасателей, которые ликвидировали пожар в Скопинском районе.

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