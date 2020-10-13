Николай Любимов провел заседание регионального правительства

Во вторник, 13 октября, губернатор Рязанской области провел заседание регионального правительства. На встрече обсудили несколько важных вопросов, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, на заседании было скорректировано финансирование региональных госпрограмм. Это позволит направить поступившие из резервного фонда Правительства РФ деньги на выплаты медработникам.
Также в Рязанском художественном училище имени Г.К. Вагнера заменят газовое оборудование.
На заседании обсудили и вопрос продления некоторых программ.
Участники заседания утвердили изменения, которые определяют в соответствие с поправками в федеральном законодательстве правовые основы применения института инициативного бюджетирования и предусматривают дополнение соответствующих полномочий Правительства Рязанской области по вопросам взаимодействия с муниципальными образованиями.
На заседании также утвердили законопроект по развитию Новомичуринска, внесли в конкурс «Хрустальный журавль» еще две номинации и рассказали про возмещение затрат работодателям из-за пандемии. Кроме того, на встрече Николай Любимов поблагодарил спасателей, которые ликвидировали пожар в Скопинском районе.