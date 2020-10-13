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Губернатор Рязанской области оценил работу спасателей во время взрывов боеприпасов на бывшем военном складе

Елена Лобанова

Во вторник, 13 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации пожара на бывшем военном складе. Также он оценил работу спасателей, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

По словам Николая Любимова благодаря слаженной работе администраций Скопинского и Ряжского районов, МЧС, правоохранительных органов, медиков, регионального правительства и минобороны РФ удалось в короткое время справиться со стихией. 

— Мы минимизировали тот ущерб, который мог быть на самом деле больше. Эта ЧС показала, что те, кто должен принимать быстро решения и действовать соответственно, это умеют, — сказал глава региона. 

Губернатор также затронул вопрос помощи пострадавшим скопинцам. По словам Николая Любимова в настоящее время все еще идет оценка причиненного ущерба и поиск возможных способов оказания помощи. 

— Пострадавшие жители точно без помощи не останутся. Ведь в этом вопросе региону еще и помогает Министерство обороны РФ и правительство РФ, — отметил глава региона. 

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