Губернатор Рязанской области оценил работу спасателей во время взрывов боеприпасов на бывшем военном складе

Во вторник, 13 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации пожара на бывшем военном складе. Также он оценил работу спасателей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам Николая Любимова благодаря слаженной работе администраций Скопинского и Ряжского районов, МЧС, правоохранительных органов, медиков, регионального правительства и минобороны РФ удалось в короткое время справиться со стихией.
Губернатор также затронул вопрос помощи пострадавшим скопинцам. По словам Николая Любимова в настоящее время все еще идет оценка причиненного ущерба и поиск возможных способов оказания помощи.