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Правительство Рязанской области одобрило законопроект по социально-экономическому развитию Новомичуринска

Елена Лобанова

Во вторник, 13 октября, Николай Любимов провел заседание правительства. На нем был одобрен законопроект по социально-экономическому развитию Новомичуринска, сообщает пресс-служба ведомства. 

Город расположен в Пронском районе и включен в перечень моногородов России. 

— В августе между Фондом развития моногородов и Рязанской областью было заключено соглашение о формировании команды, управляющей проектами развития моногорода, и организации ее обучения. Образовательная программа разработана Фондом совместно с РАНХиГС и Московской школой управления «Сколково», — рассказал министр промышленности Рязанской области Андрей Варфоломеев. 

Финансирование будет выделено из федерального бюджета, а обучение, состоящее из пяти модулей, завершится в декабре 2020 года. 

— На примере формирования ТОСЭР в поселке Лесной Шиловского района отчетливо видно, что обучение задействованных в эту работу специалистов необходимо. Обучение совершенно не лишнее, наоборот, оно приносит определенную пользу в плане приобретения новых навыков и компетенций, важных контактов, — рассказал Николай Любимов. 

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