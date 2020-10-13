Правительство Рязанской области одобрило законопроект по социально-экономическому развитию Новомичуринска

Во вторник, 13 октября, Николай Любимов провел заседание правительства. На нем был одобрен законопроект по социально-экономическому развитию Новомичуринска, сообщает пресс-служба ведомства.

Город расположен в Пронском районе и включен в перечень моногородов России.

— В августе между Фондом развития моногородов и Рязанской областью было заключено соглашение о формировании команды, управляющей проектами развития моногорода, и организации ее обучения. Образовательная программа разработана Фондом совместно с РАНХиГС и Московской школой управления «Сколково», — рассказал министр промышленности Рязанской области Андрей Варфоломеев.

Финансирование будет выделено из федерального бюджета, а обучение, состоящее из пяти модулей, завершится в декабре 2020 года.

— На примере формирования ТОСЭР в поселке Лесной Шиловского района отчетливо видно, что обучение задействованных в эту работу специалистов необходимо. Обучение совершенно не лишнее, наоборот, оно приносит определенную пользу в плане приобретения новых навыков и компетенций, важных контактов, — рассказал Николай Любимов.