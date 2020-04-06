Нетрезвый рязанец угрожал зарубить сына топором

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В Сасовском районе сотрудники полиции утихомирили мужчину, угрожавшего зарубить сына топором. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

ЧП произошло в селе Темгенёво. 20-летний парень, который сейчас живёт в Рязани, приехал домой, чтобы отметить день рождения отца. Было застолье со спиртным. Вечером молодой человек решил поехать в Рязань и позвонил приятелю, чтобы тот отвёз его до станции. Нетрезвый 43-летний мужчина подумал, что сын попросил друга приехать, чтобы разобраться с ним. Когда парень вышел во двор, его отец вооружился топором и пригрозил убить сына и «любого другого врага». После этого испугавшийся молодой человек вызвал полицию.

На отца-дебошира завели уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством). Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

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