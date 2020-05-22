На рязанских агропредприятиях будут испытывать биопрепараты

В Рязанской области реализуется программа испытаний биологических препаратов при производстве кормов для животноводства.
Во время совещания заместитель председателя правительства региона Дмитрий Филиппов объяснил, почему важно применять биопрепараты. По его словам, это позволяет получать более здоровую продукцию и заботиться об окружающей среде. Кроме того, использование российских биопрепаратов позволит уйти от импортозависимости.
Программа реализуется в рамках проекта «Иннагро». Планируется, что в ней будут участвовать «Вакинское Агро» и «Русь» Рыбновского района, «Победа» Захаровского, «Вердазернопродукт» Сараевского района. Здесь будут проверять действие пробиотических добавок в корме сельскохозяйственных животных.
Как сообщает сайт регионального правительства, эти добавки должны увеличить надои и привесы и способствовать профилактике желудочно-кишечных заболеваний. Также они помогут российским препаратам составить конкуренцию импортным продуктам.
Заготовка кормов для крупного рогатого скота с использованием биологических консервантов начнётся уже в мае.
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