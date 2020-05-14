На пожаре в Касимове погиб мужчина

В результате пожара в Касимове погиб мужчина, 1946 года рождения. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».
Пожар случился в среду, 13 мая, в 21.50. О том, что на улице 50 лет ВЛКСМ в Касимове горит деревянный дом, в МЧС сообщили местные жители. На место происшествия выезжали 3 пожарные машины и 7 сотрудников МЧС.
После того как пожар был потушен, в доме нашли труп хозяина. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
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