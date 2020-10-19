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Новости РязаниПроисшествия

На ночном пожаре в Рязани эвакуировали 20 человек

7info

Во время ночного пожара в Рязани эвакуировали 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. 

По данным МЧС, сообщение о возгорании в 9-этажном жилом доме поступило в понедельник, 19 октября, в 05.24. На место происшествия выезжали 4 пожарных машины, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В результате пожара огнём была повреждена квартира на 8-м этаже. Люди не пострадали. 

Улица, на которой случилось ЧП, в сводке МЧС не уточняется. Причина пожара и размер ущерба станут известны позднее. 

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