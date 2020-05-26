Мусульмане Рязанской области отметили Ураза-байрам

В воскресенье, 24 мая, мусульмане Рязанской области отпраздновали один из двух самых больших праздников Ислама – Праздник разговения – Ураза-байрам – Ид аль-Фитр. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, традиционное масштабное празднование отменили.
В соответствии с нормами в молельном доме в Дягилево собрались около тридцати человек.
Верующих поздравил Глава Духовного управления мусульман Рязанской области /ДУМ РО/, имам-мухтасиб Рашид-хазрат Бултачеев. Он прочёл обращение муфтия шейха Равиля Гайнутдина и передал поздравления Духовных Управлений мусульман, исламских организаций соседних областей и других регионов России.
С праздником мусульман также поздравили и.о. министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Владимирович Ушаков, представители администраций города Рязани и Рязанского района.
Фото с сайта dumro.ru
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram