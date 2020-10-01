Старший инспектор отдела рыбоохраны в Рязанской области Александр Королёв назвал ГТРК «Ока» возможную причину гибели рыбы в Сынтульском озере. По его словам, она могла просто не прижиться.

Напомним, ранее в социальной сети ВКонтакте появилось видео, на котором можно заметить множество трупов мелкой рыбы у берега.

После появления этой информации на водоём выехали сотрудники рыбоохраны. Они установили, что погибли окуни. Вероятно, их кто-то выпустил в озеро, но рыба не прижилась.

Королёв отметил, что все погибшие рыбки примерно одного размера. По его словам, остальное озеро чистое, оно обследовано, погибшей рыбы не найдено.