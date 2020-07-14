Губернатор поручил чиновникам активнее общаться с рязанцами в соцсетях

Всем руководителям ЦИОГВ и главам администраций районов Рязанской области губернатор Николай Любимов поручил активнее пользоваться соцсетями. Глава региона отметил, что рязанцы всё чаще используют соцсети для общения с представителями власти.

– Несмотря на то, что работу в социальных сетях мы выстраиваем уже давно, есть ведомства, которые, к сожалению, не осознают до конца важность обратной связи с людьми. Все чаще рязанцы пишут о том, как получают отписку ответственного ведомства вместо решения проблемы или, что еще хуже, отсутствие реакции, – подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор посоветовал чиновникам использовать соцсети не только для отчёта о проделанной работе и напомнил, что отвечать на вопросы жителей, решать их проблемы – прямая обязанность органов власти.

– Ответы на комментарии должны поступать в кратчайшие сроки, а все, о чем пишут жители, необходимо направлять незамедлительно в работу, – заявил губернатор.

Также губернатор напомнил, что общаться с людьми нужно вежливо и максимально проявлять заинтересованность в разрешении ситуации.