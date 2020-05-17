Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода

В ближайшие шесть дней в центральной части России ожидается аномально холодная погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд отметил, что причиной этого является перенос холодных воздушных масс с северо-запада. В Центре России температура будет ниже нормы для этого времени года на 3-4 градуса. В целом же днём в центре страны ожидается от +12 до +17 градусов.
Для Рязани Гидрометцентр на следующую неделю прогнозирует днём от +15 градусов в понедельник, до +13 в субботу, 23 мая.
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