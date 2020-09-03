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Новости РязаниОбщество

Фонд капремонта рассказал рязанцам, как получить компенсацию за залитые квартиры

7info
Изображение Pitsch с сайта Pixabay

Представители Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области рассказали на странице губернатора Николая Любимова о том, как добиться компенсации за залитые квартиры. 

Комментарий представители Фонда разместили после обращения жительницы Рязани, пожаловавшейся на качество выполнения работ в доме №27 на улице 2-я Линия. По её словам, рабочие не положили укрывной материал и во время дождя затопило четыре квартиры.

– В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №354 от 06.05.2011г. О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах Вам необходимо вызвать Вашу обслуживающую дом организацию, составить акты залития как Вашего личного имущества, так и общедомового, – говорится в сообщении Фонда капремонта. –  Копии актов залития Вам необходимо направить в адрес Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Фонд выставит претензию подрядной организации и возьмет на контроль вопрос об урегулировании в досудебном порядке возмещение ущерба в результате залития. 

Копии актов залития Вы можете предоставить в адрес Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

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