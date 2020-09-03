Фонд капремонта рассказал рязанцам, как получить компенсацию за залитые квартиры

– В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №354 от 06.05.2011г. О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах Вам необходимо вызвать Вашу обслуживающую дом организацию, составить акты залития как Вашего личного имущества, так и общедомового, – говорится в сообщении Фонда капремонта. – Копии актов залития Вам необходимо направить в адрес Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Фонд выставит претензию подрядной организации и возьмет на контроль вопрос об урегулировании в досудебном порядке возмещение ущерба в результате залития.

Копии актов залития Вы можете предоставить в адрес Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области как в электронном виде, так и на бумажном носителе.