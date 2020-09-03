Фонд капремонта рассказал рязанцам, как получить компенсацию за залитые квартиры

Представители Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области рассказали на странице губернатора Николая Любимова о том, как добиться компенсации за залитые квартиры.
Комментарий представители Фонда разместили после обращения жительницы Рязани, пожаловавшейся на качество выполнения работ в доме №27 на улице 2-я Линия. По её словам, рабочие не положили укрывной материал и во время дождя затопило четыре квартиры.
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