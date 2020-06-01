Глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила детский сад, строящийся на улице Шереметьевской в Дашково-Песочне. Об этом она написала у себя на странице в Фейсбуке.
Мэр Рязани напомнила, что детский сад строится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Новое трёхэтажное здание позволит создать 290 мест для детей от 2 до 7 лет.
– На первом этаже разместятся группы ясельного и младшего возраста, медицинский блок, пищеблок, лифт, – написала Сорокина. – Второй этаж предназначен для групп детей среднего возраста, здесь будет изостудия, кружки, зал для музыкальных занятий и зимний сад. На третьем этаже расположатся группы старшего возраста, кабинеты логопеда, психолога, методический кабинет и сенсорная комната.
Глава администрации сообщила, что работы ведутся в соответствии с графиком. О необходимости его соблюдения она ещё раз напомнила подрядчику. Сорокина подчеркнула, что такому крупному району как Дашково-Песочня новый детский сад жизненно необходим.
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