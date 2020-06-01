Понедельник, 1 июня, 2020
12.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Елена Сорокина показала строящийся в Дашково-Песочне детский сад

7info

В центре Рязани ограничили движение транспорта

Новости Рязани
Напомним, из-за ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте в обе стороны закрыты по две полосы. Из-за этого движение в районе площади Ленина затруднено.
Узнать больше

Определены граждане и организации для внесения на Доску Почёта Рязанской области

Новости Рязани
Губернатор Николай Любимов подписал распоряжении о людях и предприятиях, которых занесут на Доску Почёта Рязанской области. Документ опубликован на сайте газеты «Рязанские...
Узнать больше

В Рязанской области на дороги наносят разметку термопластиком

Новости Рязани
На дороги в Рязанской области наносят термопластиковую разметку. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса. Работы по ремонту и содержанию...
Узнать больше
-

Глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила детский сад, строящийся на улице Шереметьевской в Дашково-Песочне. Об этом она написала у себя на странице в Фейсбуке.

Мэр Рязани напомнила, что детский сад строится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Новое трёхэтажное здание позволит создать 290 мест для детей от 2 до 7 лет. 

– На первом этаже разместятся группы ясельного и младшего возраста, медицинский блок, пищеблок, лифт, – написала Сорокина. – Второй этаж предназначен для групп детей среднего возраста, здесь будет изостудия, кружки, зал для музыкальных занятий и зимний сад. На третьем этаже расположатся группы старшего возраста, кабинеты логопеда, психолога, методический кабинет и сенсорная комната.

Глава администрации сообщила, что работы ведутся в соответствии с графиком. О необходимости его соблюдения она ещё раз напомнила подрядчику. Сорокина подчеркнула, что такому крупному району как Дашково-Песочня новый детский сад жизненно необходим.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Мэрия обновила данные по «заражённым» районам Рязани

COVID-19
По состоянию на 11 часов 1 июня в Рязанской области зарегистрированы 3653 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Узнать больше

Во вторник в Рязани вновь будет дождливо

Новости Рязани
Во вторник, 2 июня, в Рязанской области вновь пройдут дожди. Об этом сообщает официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

В течение двух дней в Рязани будут отключать электричество

Новости Рязани
Из-за ремонтных работ на воздушной линии в течение двух дней в Рязани будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новая информация о возрасте заражённых коронавирусом рязанцев

COVID-19
По состоянию на 11 часов 1 июня в Рязани и области выявлен 3581 случай заражения коронавирусной инфекцией, ещё 72 являются условно подтверждёнными.
Узнать больше

Запашный рассказал о первой любви в Рязани

Видео
Известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что свою первую любовь он встретил в Рязани. Такое признание он сделал в эфире шоу «Звёзды сошлись»...
Узнать больше

SPORTAGE раздора или как рязанский автодилер уже несколько лет судится с потребителем

Акценты
Часто ли вам приходилось возвращать купленные товары продавцу? Бывало ли такое, что приобретённая вещь оказывалась бракованной? Подобные ситуации – вовсе не редкость....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

SPORTAGE раздора или как рязанский автодилер уже несколько лет судится с потребителем

Акценты
Часто ли вам приходилось возвращать купленные товары продавцу? Бывало ли такое, что приобретённая вещь оказывалась бракованной? Подобные ситуации – вовсе не редкость....
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июне

Акценты
В июне вступают в силу сразу несколько новых законов. Некоторые из них реально упростят жизнь россиян.
Узнать больше

Вопросы и ответы о выплатах в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет

Акценты
Отделение Пенсионного фонда РФ по Рязанской области подготовило материал, в котором рассказывается о выплатах 5 тысяч рублей на детей до 3 лет. 
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+