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Елена Митина поздравила с наступающими праздниками сотрудников соцзащиты Старожиловского района

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Депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина поздравила с наступающим Первомаем – Праздником Весны и Труда – сотрудников отделения социальной защиты населения Старожиловского района. 

Накануне праздника помощники депутата передали сотрудникам отделения соцзащиты продуктовый набор для праздничного чаепития. 

– В период самоизоляции и переход по большей части на дистанционную работу, существенно возросла роль отделов соцзащиты. Именно сюда граждане обращаются за помощью в оформлении новых льгот и пособий, а также для продления уже имеющихся социальных гарантий. Чтобы ответить на актуальные вопросы, сотрудникам приходиться постоянно быть в курсе всех нововведений, – подчеркнула Елена Митина. – Хочется поблагодарить сотрудников отдела соцзащиты за их труд, за желание помочь людям. Счастья вам, здоровья и благополучия.

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