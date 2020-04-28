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Елена Митина передала работникам Службы скорой медицинской помощи подарочные наборы для чаепития

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28 апреля отмечают свой профессиональный праздник работники Службы скорой медицинской помощи.

Накануне праздника помощники депутата Госдумы от Рязанской области Елены Митиной поздравили сотрудников отделений скорой помощи в Кораблинском, Ряжском и Скопинском районах. Медикам были переданы продуктовые наборы для праздничного чаепития.

Сама парламентарий после возвращения из Москвы находится на двухнедельном карантине.

– Было большое желание поздравить медиков лично. Но сейчас самое главное – соблюдать необходимые требования безопасности, – отметила Елена Митина. – Всем работникам «скорой помощи» большое спасибо за ваш профессионализм, за преданность профессии, за желание всегда прийти на помощь. Здоровья вам, счастья и праздничного настроения.

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