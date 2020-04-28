Елена Митина передала работникам Службы скорой медицинской помощи подарочные наборы для чаепития

28 апреля отмечают свой профессиональный праздник работники Службы скорой медицинской помощи.
Накануне праздника помощники депутата Госдумы от Рязанской области Елены Митиной поздравили сотрудников отделений скорой помощи в Кораблинском, Ряжском и Скопинском районах. Медикам были переданы продуктовые наборы для праздничного чаепития.
Сама парламентарий после возвращения из Москвы находится на двухнедельном карантине.
– Было большое желание поздравить медиков лично. Но сейчас самое главное – соблюдать необходимые требования безопасности, – отметила Елена Митина. – Всем работникам «скорой помощи» большое спасибо за ваш профессионализм, за преданность профессии, за желание всегда прийти на помощь. Здоровья вам, счастья и праздничного настроения.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram