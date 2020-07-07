Депутат Рязанской облдумы помог многодетной матери из Шацка

Депутат Владимир Материкин помог многодетной матери из Шацка. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.
Женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, направила в приемную депутата обращение, в котором попросила оказать материальную помощь.
– Одинокая мама, воспитывающая четверых детей, обратилась ко мне за финансовой поддержкой. Она столкнулась с проблемой замены газового котла и насоса. Старое оборудование вышло из строя, на покупку нового требовалось более 25 тысяч рублей, – рассказал парламентарий.
Депутат пояснил, что речь в данном случае шла не только о решении бытового вопроса, но и о безопасном проживании детей. Владимир Материкин оказал содействие в приобретении необходимого оборудования, после чего оно было доставлено по адресу и установлено.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram