Дело рязанца, который поджёг человека, передано в суд

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Следователи завершили работу над делом 57-летнего жителя Сараевского района, обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, днём 16 июня 2019 года во время ссоры мужчина облил своего гостя бензином и поджёг. Проходивший мимо местный житель потушил горевшего человека. Пострадавшего доставили в больницу, он получил необходимую помощь, но через некоторое время скончался.

Уголовное дело передали прокурору, который должен утвердить обвинительное заключение. После этого дело отправят в суд.