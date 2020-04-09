Данные о заболевших COVID-19 по районам Рязанской области

-

По данным на 11.00 четверга, 9 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Рязанской области не изменилось. По-прежнему зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Приводим данные о количестве заболевших и условно подтверждённых случаях по районам

г. Рязань — 21

Заокское сельское поселение Рязанского района — 14

Захаровский район — 4

г. Скопин — 3

Скопинский район — 1

г. Михайлов — 2

Михайловский район — 1

Касимовский район — 2

г. Касимов — 2

г. Новомичуринск — 2

Рыбновский район — 1

Клепиковский район — 3