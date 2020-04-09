Данные о заболевших COVID-19 по районам Рязанской области

По данным на 11.00 четверга, 9 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Рязанской области не изменилось. По-прежнему зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Приводим данные о количестве заболевших и условно подтверждённых случаях по районам
г. Рязань — 21
Заокское сельское поселение Рязанского района — 14
Захаровский район — 4
г. Скопин — 3
Скопинский район — 1
г. Михайлов — 2
Михайловский район — 1
Касимовский район — 2
г. Касимов — 2
г. Новомичуринск — 2
Рыбновский район — 1
Клепиковский район — 3