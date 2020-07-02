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ЦППК возобновила туристические поездки в Рязань

7info
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Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) возобновила туристические поездки из Москвы в Рязань, Московскую область, а также в Калугу. Об этом, со ссылкой на пресс-секретаря компании Софью Попову, сообщает ТАСС.

Экскурсии в Рязань проводятся на фирменном экспрессе, отправляющемся с Казанского вокзала в Москве. Уже из Рязани участники тура отправляются в Константиново на родину Сергея Есенина. В тот же день люди возвращаются в столицу. 

Отметим, что ближайшая экскурсия в Константиново запланирована на 4 июля. Её стоимость – 3299 рублей. Есть льготные и детские билеты за 1870 рублей.

В ЦППК отметили, в  в прошлом году наиболее популярными маршрутами стали: «Коломна. Вкусное путешествие в прошлое», «Истра. Путешествие в русскую Палестину», «Сергиев Посад. Игрушечное царство». 

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