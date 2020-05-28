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Больница имени Семашко получила три новых аппарата УЗИ

7info
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В больнице им. Семашко развёрнут госпиталь особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Для обследования пациентов госпиталя министерством здравоохранения Рязанской области приобретено и передано больнице три новых УЗИ-аппарата: два переносных и один стационарный. Об этом сообщается на странице больницы в ВК. 

Все УЗИ-аппараты позволяют проводить широкий спектр УЗ- исследований сердца, сосудов, брюшной полости, лимфатических узлов, нижних конечностей с получением высококачественного изображения.

– Я в восторге от нового оборудования! Это действительно качественные, современные машины, которые облегчают наш труд, позволяют проводить точные исследования. Работать на таких аппаратах одно удовольствие! – подчеркнула заведующая отделением функциональной диагностики Ольга Николаевна Савинкина.

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