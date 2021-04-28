Руководители администрации Рыбного задержаны при попытке дать взятку

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Пресс-служба Рязанского следственного управления Следственного комитета РФ сообщила подробности задержания главы администрации Рыбного и его первого заместителя.

Алексей Полукарова и Сергея Симакова задержали сотрудники УФСБ по Рязанской области. Чиновники предложили должностному лицу взятку в виде имущества на общую сумму более 1,5 млн рублей за совершение действий в их интересах. Ранее сообщалось, что взятку они предложили прокурору Рыбновского района Илье Максимову.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ. Речь идёт о приготовлении к даче взятки, так как передать имущество задержанные не смогли.

Расследование уголовного дела продолжается.