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Среда, 28 апреля, 2021
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Руководители администрации Рыбного задержаны при попытке дать взятку

7info
Фото: rybnoe.net
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Пресс-служба Рязанского следственного управления Следственного комитета РФ сообщила подробности задержания главы администрации Рыбного и его первого заместителя. 

Алексей Полукарова и Сергея Симакова задержали сотрудники УФСБ по Рязанской области. Чиновники предложили должностному лицу взятку в виде имущества на общую сумму более 1,5 млн рублей за совершение действий в их интересах. Ранее сообщалось, что взятку они предложили прокурору Рыбновского района Илье Максимову.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ. Речь идёт о приготовлении к даче взятки, так как передать имущество задержанные не смогли.

Расследование уголовного дела продолжается. 

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