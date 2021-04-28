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Среда, 28 апреля, 2021
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СМИ: задержаны глава администрации Рыбного и его заместитель

7info
Изображение 4711018 с сайта Pixabay
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В Рыбном силовики задержали главу местной администрации Алексея Полукарова и его заместителя Сергея Симакова. Об этом сообщает «Новая газета Рязань»

По данным издания, чиновники были задержаны 27 апреля сотрудниками ФСБ в прокуратуре Рыбновского района. Сейчас они ожидают решения суда о дальнейшей мере пресечения. 

«Новая газета» сообщает, что задержанные «предложили прокурору Рыбновского района Илье Максимову «взаимовыгодное» финансовое предложение». О случившемся прокурор сообщил начальству, после этого и было проведено задержание.

Официальной информации о случившемся пока нет. 

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