СМИ: задержаны глава администрации Рыбного и его заместитель

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В Рыбном силовики задержали главу местной администрации Алексея Полукарова и его заместителя Сергея Симакова. Об этом сообщает «Новая газета Рязань».

По данным издания, чиновники были задержаны 27 апреля сотрудниками ФСБ в прокуратуре Рыбновского района. Сейчас они ожидают решения суда о дальнейшей мере пресечения.

«Новая газета» сообщает, что задержанные «предложили прокурору Рыбновского района Илье Максимову «взаимовыгодное» финансовое предложение». О случившемся прокурор сообщил начальству, после этого и было проведено задержание.

Официальной информации о случившемся пока нет.