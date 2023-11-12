Руководитель ООО «Возрождение» Анатолий Ракитин погиб в ДТП

В результате ДТП в посёлке Сараи погиб руководитель ООО «Возрождение» Анатолий Ракитин, сообщает «МК в Рязани».

По данным УГИБДД Рязанской области, смертельная авария произошла 10 ноября в 16.55. 63-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот», по предварительной информации, допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина» 38-летнего водителя, после чего УАЗ врезался в грузовик МАН с полуприцепом под управлением 37-летнего водителя.

Находившийся за рулём «Патриота» Ракитин получил смертельные травмы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, обстоятельства аварии уточняются.