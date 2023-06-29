Четверг, 29 июня, 2023
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Россиянин изнасиловал падчерицу и попытался закопать ребенка живьем

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Полиция разыскивает жителя поселка Харагун в Забайкальском крае, которого подозревают в нападении на 16-летнюю падчерицу, сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел 27 июня. По предварительной версии, сильно пьяный 45-летний отчим начал приставать к дочери жены. Она оказала сопротивление. В итоге злоумышленник избил жертву до потери сознания.

После этого мужчина надругался над ней и решил закопать еще живую девушку. Его спугнули прохожие, которые вызвали скорую помощь.

В итоге злоумышленник сбежал. Девочка выжила — сейчас она находится в больнице.

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