Россиянин изнасиловал падчерицу и попытался закопать ребенка живьем

Полиция разыскивает жителя поселка Харагун в Забайкальском крае, которого подозревают в нападении на 16-летнюю падчерицу, сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел 27 июня. По предварительной версии, сильно пьяный 45-летний отчим начал приставать к дочери жены. Она оказала сопротивление. В итоге злоумышленник избил жертву до потери сознания.

После этого мужчина надругался над ней и решил закопать еще живую девушку. Его спугнули прохожие, которые вызвали скорую помощь.

В итоге злоумышленник сбежал. Девочка выжила — сейчас она находится в больнице.