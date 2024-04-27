Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области отчитался о работе

В пятницу, 26 апреля, в Рязанской областной Думе было проведено очередное заседание. На нем выступил с докладом Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.
Михаил Пронин рассказал, какие обращения от предпринимателей поступают. По его словам, больше всего жалоб было на действие или бездействие органов местного самоуправления — порядка 20%, также возникали вопросы о незаконных действиях правоохранительных органов — 13%, споры с ФНС — 19% и другие.
Отдельно Михаил Пронин отметил взаимодействие с прокуратурой Рязанской области.
По его словам, в 10 из 11 случаев меры прокурорского реагирования были приняты.
Отдельное внимание Уполномоченный уделил системным проблемам предпринимателей. Их было выявлено — 106. Самый острый вопрос — проблема дефицита кадров. Затем идет проблема высоких процентных ставок по кредитам, рост издержек, связанных с импортом, сложность поставок импортных комплектующих и налоговая нагрузка.
После того, как Михаил Пронин завершил доклад, парламентарии смогли задать ему вопросы.
В частности, депутаты интересовались, какие меры поддержки предпринимаются для тех, кто вернулся с СВО и решил заняться бизнесом.
Помимо этого, были заданы вопросы, связанные общественным транспортном в районах Рязанской области, и актуальностью стоимости технического присоединения для новых предприятий и увеличения мощности для уже существующих предприятий.
Депутаты доклад Михаила Пронина приняли единогласно.