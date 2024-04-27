Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области отчитался о работе

В пятницу, 26 апреля, в Рязанской областной Думе было проведено очередное заседание. На нем выступил с докладом Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

Михаил Пронин рассказал, какие обращения от предпринимателей поступают. По его словам, больше всего жалоб было на действие или бездействие органов местного самоуправления — порядка 20%, также возникали вопросы о незаконных действиях правоохранительных органов — 13%, споры с ФНС — 19% и другие.

Отдельно Михаил Пронин отметил взаимодействие с прокуратурой Рязанской области.

— Хотелось бы отметить, что очень важно взаимодействие с прокуратурой Рязанской области — это наш главный коллега, помощник. И те вопросы, которые нам не удается решить путем жалоб, воздействий на те органы, с которыми проблемы у предпринимателей, мы вторым путем идем в прокуратуру, — отметил Пронин.

По его словам, в 10 из 11 случаев меры прокурорского реагирования были приняты.

Отдельное внимание Уполномоченный уделил системным проблемам предпринимателей. Их было выявлено — 106. Самый острый вопрос — проблема дефицита кадров. Затем идет проблема высоких процентных ставок по кредитам, рост издержек, связанных с импортом, сложность поставок импортных комплектующих и налоговая нагрузка.

После того, как Михаил Пронин завершил доклад, парламентарии смогли задать ему вопросы.

В частности, депутаты интересовались, какие меры поддержки предпринимаются для тех, кто вернулся с СВО и решил заняться бизнесом.

— К нам ни одного такого обращения не было. В нашей работе это будет самым главным приоритетом, как и любое направление, связанное с СВО, — ответил Михаил Пронин.

Помимо этого, были заданы вопросы, связанные общественным транспортном в районах Рязанской области, и актуальностью стоимости технического присоединения для новых предприятий и увеличения мощности для уже существующих предприятий.

Депутаты доклад Михаила Пронина приняли единогласно.