Рязанское отделение Сбербанка провело тренинг для пациентов ОКБ

В День борьбы с болезнью Альцгеймера, который отмечается 21 сентября, Рязанское отделение Сбербанка организовало лекцию о когнитивном здоровье для пациентов сосудистого профиля Рязанской ОКБ.

Урок «Деменция.net» провела сертифицированный волонтёр — кредитный инспектор Ольга Казакова. Она рассказала о причинах возникновения, признаках и способах профилактики деменции, а также продемонстрировала комплекс упражнений, который может помочь в профилактике заболевания. Пациенты Областной клинической больницы выполнили когнитивную гимнастику и потренировались в решении заданий, которые также позволяют создавать новые нейронные связи.

Надежда Кирюхина, заместитель главного врача ОКБ по лечебной работе:

«Мы часто видим людей пожилого возраста, которые сталкиваются с симптомами деменции. Без терапевтических методов в этом случае не обойтись, но систематические тренировки – важная составляющая лечения».

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением ПАО Сбербанк:

«Волонтерская работа по поддержанию когнитивного здоровья поможет людям старшего поколения как можно дольше оставаться молодыми и активными. Мы гордимся командой Рязанского отделения Сбербанка, в числе которой много волонтеров, занимающихся добровольчеством в разных сферах. Среди них и коллеги, помогающие в сохранении когнитивного здоровья у людей, которые в этом особенно остро нуждаются».

Реклама: Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «МиКо»

ИНН: 7103510060

erid: 2VtzqvQUbEH