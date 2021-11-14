Рязанский «юпитерец» Андрей Волков – бронзовый призер Чемпионата мира по джиу-джитсу. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) завершились Чемпионат мира по джиу-джитсу среди мужчин и женщин, первенство мира среди юношей и девушек до 16 и до 18 лет, а также среди юниоров и юниорок до 21 года. В соревнованиях приняли участие около тысячи трехсот спортсменов из шестидесяти одной страны.

В заключительный соревновательный день, 11 ноября, еще одну медаль в копилку «юпитерских» наград положил Мастер спорта России международного класса Андрей Волков. Воспитанник Заслуженных тренеров России Олега Быстрова и Андрея Попова стал бронзовым призером Чемпионата мира.

Всего на счету рязанских «юпитерцев», выступавших на первенстве и Чемпионате в составе сборной России, тринадцать медалей. Два «золота» завоевала Маргарита Якушкина, по одному Али Аскаров и Александр Лобанов. Серебряными призерами стали Егор Егоров, Екатерина Купырева, Евгения Никифорова, Дарья Сидорова, Валерия Фокина, Дарья Борисова. «Бронзу» выиграли Иван Жуков, Валерия Левина, Андрей Волков.