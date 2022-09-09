Рязанский депутат опубликовал фото с Саур-Могилы

Курган Саур-Могила является местом «силы» для жителей Донбасса и России. Знаменитая «высота 277,9» имеет стратегическое значение, как в годы Великой Отечественной войны, так и сегодня.

Около трёх месяцев назад с медиками-волонтёрами ехали в Мариуполь, по дороге остановились поклониться и отдать дань памяти павшим на кургане героям. Обелиск и скульптура солдата-победителя были полностью разрушены от обстрелов националистов летом 2014 года.

Сегодня я снова здесь. Буквально вчера — 8 сентября, в годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков был открыт восстановленный мемориальный комплекс. Солдат-победитель вернулся на своё место и снова горит вечный огонь, который уже никто и никогда не погасит.