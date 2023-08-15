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Рязанские семьи досрочно получили ключи от квартир

7info7

Более трехсот рязанских семей досрочно получат ключи от квартир в ЖК «Северный». Об этом говорится в пресс-релизе «Северной Компании».

По словам представителя застройщика, ключи новоселы получают c опережением сроков на полгода. Рязанцам уже переданы 200 из 343 квартир,  зарегистрировано 140 прав собственности на квартиры и кладовые Новостройка получила официальный адрес — Олимпийский городок дом 4.  В ЖК «Северный» ведется строительство еще одного дома, 26-этажного одноподъездного дома комфорт-класса в шаговой доступности от школы и детского сада.

3 сентября «Северная Компания» проведет праздник для всех жителей ЖК «Северный», посвященный передаче ключей в новом доме. Жильцов ждёт культурная программа и розыгрыш призов.

Квартиры в ЖК «Северный» передаются новоселам с предчистовой отделкой: оштукатуренными стенами и стяжкой пола. По словам представителя пресс-службы, это значительно упростит ремонт и некоторые рязанские семьи отметят Новый Год в новой квартире в ЖК «Северный».

Рязанские семьи досрочно получили ключи от квартир
Рязанские семьи досрочно получили ключи от квартир

Как пояснили в пресс-службе застройщика, досрочный ввод новостройки в эксплуатацию — скорее исключение, чем правило на рынке рязанской недвижимости. 

— «Северная Компания» всегда сдает свои объекты в срок, в соответствии с договором, но старается дать возможность новоселам раньше принять жилье, начать делать ремонт и быстрее заселиться, — говорится в пресс-релизе.

«Северный», это самый большой жилой комплекс Рязани с закрытой территорией, площадь проекта  — 50 гектаров сдано  6 домов. Прямо на территории ЖК открылся детский сад, возведенный по проекту «Северной Компании», строится школа. У ворот «Северного» организована остановка общественного транспорта, построен торговый центр. Рядом расположены несколько крупных спортивных комплексов с бесплатными детскими секциями:«Академия Тенниса имени Н.Н. Озерова» и ледовый дворец «Олимпийский».  По словам представителя «Северной Компании»,  комплексная застройка новой территории дала возможность обеспечить жильцов «Северного» и большим чистом парковочных мест, и просторными дворами с детскими площадками, и необходимой инфраструктурой.

Офис «Северной Компании»  расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни  с 9.00 до 20.00 , в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 15.00.

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Телефон 707-000.

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