Рязанская урологическая служба вошла в тройку лучших среди регионов ЦФО по итогам 2024 года. Об этом стало известно на профильной комиссии по урологии России, которая проходила в эти дни в Казани, сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Работу урологических служб оценивали по следующим категориям: уровень заболеваемости болезнями мочеполовой системы, уровень заболеваемости онкоурологическими заболеваниями, кадровая обеспеченность, оснащенность урологической службы региона, выполнение наиболее актуальных урологических операций в регионе.

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения РФ представил отчет, согласно которому Рязанская область вошла в тройку лидеров в ЦФО (65,91%). Уступив место Белгородской (79,50%) и Воронежской (73,93%) областям.

Материалы по теме:

Рязанцам рассказали о новых правилах смены поликлиники

Врачи из Рязани разработали формулу смертности от COVID-19

Врачи рязанской БСМП спасли мужчину с большой боковой и срединной грыжей

Второй самый крупный по весу малыш 2025 года родился в Рязани

Не симуляция, а физиология: нефролог Аршинская объяснила, почему мужчины страдают даже от температуры 37,5°C