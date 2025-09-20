Суббота, 20 сентября, 2025
13 C
Рязань
Медицина

Рязанская урологическая служба вошла в тройку лучших среди регионов ЦФО

Анастасия Мериакри
Фото из группы "министерство здравоохранения Рязанской области" ВКонтакте

Рязанская урологическая служба вошла в тройку лучших среди регионов ЦФО по итогам 2024 года. Об этом стало известно на профильной комиссии по урологии России, которая проходила в эти дни в Казани, сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Работу урологических служб оценивали по следующим категориям: уровень заболеваемости болезнями мочеполовой системы, уровень заболеваемости онкоурологическими заболеваниями, кадровая обеспеченность, оснащенность урологической службы региона, выполнение наиболее актуальных урологических операций в регионе.

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения РФ представил отчет, согласно которому Рязанская область вошла в тройку лидеров в ЦФО (65,91%). Уступив место Белгородской (79,50%) и Воронежской (73,93%) областям.

Рязанская урологическая служба вошла в тройку лучших среди регионов ЦФО Рязанская область вошла в тройку лидеров в ЦФО (65,91%). Уступив место Белгородской (79,50%) и Воронежской (73,93%) областям.

Материалы по теме:

Рязанцам рассказали о новых правилах смены поликлиники

Врачи из Рязани разработали формулу смертности от COVID-19

Врачи рязанской БСМП спасли мужчину с большой боковой и срединной грыжей

Второй самый крупный по весу малыш 2025 года родился в Рязани

Не симуляция, а физиология: нефролог Аршинская объяснила, почему мужчины страдают даже от температуры 37,5°C

Самые читаемые материалы

Новости России

Лавров сделал четыре сенсационных заявления о судьбе Украины

На встрече с зарубежными послами глава МИД РФ Сергей Лавров поделился видением ситуации вокруг Украины, а также рассказал о дальнейших шагах России в отношениях с США и Европой.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости Касимова

Фрагменты мавзолея последней правительницы Касимовского ханства обнаружили археологи

Среди находок фрагменты стен и пола мавзолея хана Арслана, могильный камень середины XVII века.
Религия

Рязанского священника «разжаловали» из-за антицерковной деятельности и критики патриарха

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил священнослужение протоиерею Сергею Ефимовичу Сальцову. Указ об этом опубликован на сайте Рязанской епархии.
Семья и отношения

18 Софий, 16 Михаилов и один Мирон: что необычного в августовских именах в Рязани?

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало статистику имён, данных новорождённым в августе 2025 года.

Последние новости

Медицина

Трое недоношенных мальчиков родилось в Рязани за два дня в один и тот же срок

Все трое новорожденных появились на свет в сроке 33 недели и все мальчишки.
Общество

Мужчина уделяет работе на 1,5 часа больше, чем женщина — Рязаньстат

В будни, по сведениям Рязаньстата, день мужчины старше 15 лет проходит следующим образом: на сон отводится 8 часов и 7 минут на «проснуться-потянуться».
Новости России

ВС России нанесли один из мощнейших ударов по Днепропетровской области с начала СВО

Российские войска минувшей ночью нанесли один из мощнейших ударов...
Новости России

В признании Алехина* иноагентом увидели сигнал для Z-сообщества

Признание бывшего советника губернатора Курской области и военного блогера...
Происшествия

Подросток 16 лет погиб на питбайке в ДТП в Рязанской области

Второе смертельное ДТП произошло в Рязанской области вечером 19 сентября.
Новости России

Очевидца шокировала реакция вдовы топ-менеджера Тюнина на смерть мужа

Вдова гендиректора Александра Тюнина проявила удивительную сдержанность, узнав о...
Происшествия

Пробка образовалась из-за ДТП на выезде из района Никуличи в Рязани

На выезде из района Никуличи на Куйбышевское шоссе произошло ДТП.
Происшествия

Житель Белгородской области задержан за мошенничество, он забрал 3,2 млн рублей у пенсионерки из Рязани

Забрав оговоренный процент, мужчина перевел на счет кураторов полученные у пенсионерки 3 миллиона 200 тысяч рублей.