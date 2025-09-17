Среда, 17 сентября, 2025
Рязань
Медицина

Врачи рязанской БСМП спасли мужчину с большой боковой и срединной грыжей

Анастасия Мериакри
Фото из группы Министерство здравоохранения Рязанской области ВКонтакте

Специалисты Больницы скорой медицинской помощи выполнили ряд сложных герниологических операций с использованием передовых методов лечения. Своим опытом они поделятся с коллегами.

Первый пациент поступил в отделение малоинвазивной хирургии БСМП с гигантской послеоперационной вентральной грыжей — это патологическое выпячивание части органов брюшной полости через ослабленные мышцы живота за пределы брюшной стенки. Причем она была нескольких локализаций: большая боковая грыжа и срединная грыжа, каждая размером более 20 сантиметров. Из-за них мужчину мучили постоянные запоры и периодические боли в области грыжевого выпячивания.

На врачебном консилиуме было принято решение выполнить пациенту операцию – TAR-герниопластику. Тем самым врачи убрали ему грыжи и установили сетчатые эндопротезы размерами 30 на 30 сантиметров и 20 на 20 сантиметров.

В результате медиализировали мужчине прямые мышцы, восстановив анатомию передней брюшной стенки. Сейчас этот пациент выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

Еще один случай: пациент, у которого паховая грыжа была в сочетании с боковой грыжей. Мужчине была выполнена эндоскопическая экстраперитонеальная герниопластика с элементами TAR-сепарации. И тут был тоже получен удовлетворительный результат, больной выписан с улучшением.

Преимущество эндоскопической сепарационной герниопластики в том, что это малоинвазивный метод лечения, который производится через небольшие проколы, причем без входа в брюшную полость – работа ведется непосредственно в слоях передней брюшной стенки. Благодаря тому, что во время операции нет контакта с внутренними органами, снижается риск возникновения спаечного процесса и повреждения внутренних органов.

