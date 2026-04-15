В Рязани за недопуск газовщиков штрафуют

В Рязани госжилинспекция усиливает контроль за допуском специалистов для ежегодного технического обслуживания газового оборудования и проверки вентиляционных каналов.

Самовольная газификация, перепланировка, нарушающая работу оборудования, и установка газовых колонок в шкафах строго запрещены!

С начала года уже составлено 25 протоколов в отношении рязанцев, не пустивших газовщиков. Ещё 55 собственников получили уведомления о необходимости явки для составления протокола.

За отказ в допуске специалистов предусмотрен штраф:

— для граждан: 5–10 тысяч рублей;

— для должностных лиц: 25–100 тысяч рублей;

— для юридических лиц: 200–500 тысяч рублей.

Напомним, с 1 марта 2026 года для заключения договора на обслуживание газового оборудования потребуется акт обследования вентиляционных и дымовых каналов. Его можно получить в специализированных организациях за свой счёт.